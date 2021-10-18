مخرج فيلم ليل: رد فعل الجمهور عوضني عن تعب 4 سنوات

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حصد فيلم التحريك القصير ليل للمخرج أحمد صالح على ردود أفعال إيجابية بعد عرضه الأول بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ولفيلم نال عرضًا كامل العدد.

يقول المخرج أحمد صالح «سعيد بردود الأفعال التي شاهدتها بعد عرض الفيلم بمهرجان الجونة، هذه اللحظات من السعادة هي مكافأتي على بمجهود 4 سنوات من العمل المتواصل حتى يصل الفيلم إلى هذه الصورة، ويحمل المعنى والمشاعر التي نُريد إيصالها».

وتبدأ أحداث الفيلم عندما يسرق غبار الحرب النوم من الأعين. يجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول لَيل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة، وكان الفيلم قد حظي بعرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي حيث نافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة «نمور الغد»، وقام بالأداء الصوتي للفيلم هيام عباس، رافا العريضي، سلمى صالح، إنتاجSes-Studio – Fabian&Fred ، ومن تأليف ومونتاج وإخراج أحمد صالح.

أحمد صالح هو كاتب ومخرج فلسطيني أردني ألماني، أطلق فيلمه الأول عام 2012 بعنوان البيت، ليحصل على المركز الثاني كأفضل فيلم ألماني قصير، فيلمه القصير الثاني هو عيني، والذي حصل على أوسكار الطلاب كأفضل فيلم قصير عام 2016، ويعتبر فيلم ليل هو ثالث أفلامه القصيرة والذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان لوكارنو السينمائي.