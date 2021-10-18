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أصدره "الراجحي".. تعرف على تفاصيل قرار توطين 11 نشاطاً في الباحة

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أصدره "الراجحي".. تعرف على تفاصيل قرار توطين 11 نشاطاً في الباحة أصدره "الراجحي".. تعرف على تفاصيل قرار توطين 11 نشاطاً في الباحة
سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 11/ 6/ 1443هـ

أصدره

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا يقضي بتوطين (11) نشاطًا في منطقة الباحة، وذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي ينفذ في المنطقة بالشراكة مع إمارة منطقة الباحة وضمن خطط الوزارة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

وشمل القرار توطين منافذ بيع: الملابس الجاهزة، الأثاث المنزلي، الأواني المنزلية، السجاد بجميع أنواعه، الكتب والأدوات المكتبية، الألعاب والدراجات الهوائية، الأجهزة الكهربائية، المواد البلاستيكية والصابون والمنظفات، المياه والمشروبات، الفواكه والخضروات والتمور، والهدايا والمشغولات بنسبة 100%، (ما عدا المهن المستثناة وهي مهن النظافة، والشحن والتفريغ، والسائقين)؛ كما شمل القرار توطين نشاط المقاهي بنسبة 50%، ونشاط المطاعم بنسبة 40%.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 11 / 06 / 1443 هـ الموافق 14 / 01 / 2022 م وقد أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين (11) نشاطًا في منطقة الباحة من خلال زيارة الرابط التالي:
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/17102021.pdf .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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