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صحة حماس: حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صحة حماس: حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا صحة حماس: حالتا وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، يوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس «كورونا» في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2315 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

وذكرت أنه تم تسجيل 200 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 180415 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9781 حالة، وإجمالي المتعافين 169122 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1512 وفاة.

المصرى اليوم

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