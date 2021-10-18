ميانمار: إطلاق سراح أكثر من 5 آلاف متظاهر مناهضين للانقلاب العسكري

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أعلن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة، في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، إطلاق سراح أكثر من 5000 شخص تم اعتقالهم، بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في فبراير الماضي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسيّة.

واستبعدت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مين أونغ هلاينغ من حضور القمة.

و أعلن رئيس المجلس العسكري العفو عن 5636 معتقلا وإطلاق سراحهم قبل مهرجان تادينغيوت الذي يبدأ غدًا الثلاثاء.

ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية «جمعية مساعدة السجناء السياسيين».

وتواجه الرئيسة السابقة للبلاد سو تشي، تهم بحجة انتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقودا في السجن إذا أدينت.