بعد حصوله على الجائزة الكبرى بأسبوع النقاد فى «كان».. احتفاء بـ«ريش» فى الجونة السينمائى

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احتفل السيناريست أحمد عامر، أمس، بعرض فيلم «ريش» الذى شارك فى كتابته، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى.

فيلم «ريش» كان قد حصل مؤخرا على الجائزة الكبرى بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان «كان» السينمائى، وهو يدور حول أب عائل لأسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد نجله ويحضر ساحرًا ليقدم بعض الألعاب السحرية، وفى إحداها يدخل الأب فى صندوق خشبى ليخرج منه دجاجة، وفى المشهد المعكوس حيث يعيد الساحر الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

من جانبه تحدث «عامر» عن كواليس صناعة الفيلم، حيث قال إن أحداث الفيلم تدفع المشاهد للتساؤل حول ما إذا كان الأب تحول إلى دجاجة بالفعل أم أنه هرب للتخلى عن مسؤوليته تاركا إياها لزوجته التى لم تعتد على إعالة أحد من قبل، موضحا أن الأب تحول لدجاجة للدلالة على أنه أصبح أضعف ما يكون عكس ما كان يمثله من سلطة ومسؤولية وغيرها.

وكشف أن فكرة الفيلم تعود لمخرج العمل عمر الزهيرى، الذى حاول فى البداية كتابة المعالجة وعرضها على أحد برامج الدعم الهامة بمهرجان كان السينمائى، إلا أنهم لم يقبلوا بالمشروع الذى قدمه، ونصحوه بأن يلجأ لأحد الكتاب للمشاركة فى كتابة السيناريو، معلقا: «الكتابة بتحتاج خبرة ومجهودا ومهارة».

فى السياق نفسه أوضح أن «الزهيرى» طلب منه المشاركة فى كتابة السيناريو، وبالفعل تمت كتابة المعالجة الأولى خلال 5 أيام فقط وتم تقديمها للبرنامج، ومن ثم بدأت رحلة تطوير الفيلم التى استغرقت حوالى عام ونصف، تم فيها كتابة حوالى 9 نسخ لمعالجة السيناريو، لافتا إلى أن هذه المرحلة انتهت بحصولهم على نسبة كبيرة من الدعم قبل انطلاق التصوير.

وأشار إلى أن مهمته فى العمل انتهت بعد أن وضع السيناريو على أرض صلبة للبدء فى تصويره، لافتا إلى أن الفيلم كان بمثابة تحد كبير بالنسبة له.

من ناحية أخرى، يشارك أحمد عامر، ضمن برنامج «سينى جونة» الذى يقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، كمنتج لمشروع الفيلم الوثائقى «50 مترا» للمخرجة يمنى خطاب.

وكان «عامر» قد شارك، العام الماضى، ضمن نفس البرنامج «سينى جونة» بمشروع فيلم حمل اسم «هاملت من عزبة الصفيح»، كمنتج وككاتب للسيناريو بمشاركة مخرج العمل أحمد فوزى صالح. وعن «هاملت من عزبة الصفيح»، قال «عامر» إن الفيلم حصد 6 جوائز تطوير حتى الآن، ومازال العمل عليه قائما.

فيما يعمل أحمد عامر، حاليا، على سيناريو مشروع فيلم آخر بعنوان «غدوة» وهو من بطولة وإخراج الفنان ظافر العابدين، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبا فى تونس.

يشار إلى أن فيلم «ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيرى، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر. وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.