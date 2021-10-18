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بعد حركتها الاستعراضية في مهرجان الجونة السينمائي.. لبلبة تتصدر تريند جوجل

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بعد حركتها الاستعراضية في مهرجان الجونة السينمائي.. لبلبة تتصدر تريند جوجل بعد حركتها الاستعراضية في مهرجان الجونة السينمائي.. لبلبة تتصدر تريند جوجل

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تصدرت الفنانة الكبيرة لبلبة تريند محرك البحث الشهير جوجل، بسبب رقصاتها الأستعراضية على الريد كاربت في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5.

وظهرت لبلبة على الريد كاربت وهي تؤدي بعض الحركات الاستعراضية، لتؤكد للجميع أن بحالها جيدة، وتنفي إصابتها، خاصةً بعد سقوطها على المسرح خلال حفل افتتاح المهرجان عقب حديثها عن أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم.

وارتدت لبلبة فستان قصير باللون الأسود ومطرز بالترتر الفضي بصيحة الثمانينات، بأكمام طويلة مكشوف عند منطقة الصدر.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

المصرى اليوم

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