المدير الفنى لـ«الجونة السينمائى» أمير رمسيس:«الجونة» ليس مهرجانًا للأزياء لكنه حدث فنى مهم

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قال أمير رمسيس، المدير الفنى لمهرجان الجونة السينمائى الدولى، إنه منبهر من ردود الفعل وإقبال الجماهير والحضور والفنانين على مشاهدة الأفلام.

وأضاف أنه وفريق العمل اتبعوا منهجية فى اختيار الأفلام المعروضة هذا العام، رغم قلة عدد الأعمال المتاحة، ووصف ردود الأفعال على الأفلام بأنها كانت مبهرة، خاصة فيلم «الرجل الأعمى الذى لم يرغب بمشاهدة تيتانيك» الذى يعد من أهم أفلام الدورة الخامسة، إنتاج فنلندا، إخراج تيمو نيكى، وفيلم جرىء جدًا، وتجربة مختلفة، وتدور أحداثه حول رجل يدعى «ياكو»، كفيف ذو إعاقة، يجلس على كرسى متحرك، يحب «سيربا»، ولأنهما يعيشان بعيدًا عن بعضهما، ولم يلتقيا شخصيًا أبدًا، ظلا يتواصلان يوميًا عبر الهاتف، وعندما تتلقى سيربا أخبارًا صادمة يقرر «ياكو» الذهاب إليها على الفور، على الرغم من أنه لم يفارق منزله أبدًا بسبب حالته، ويطلب المساعدة من خمسة غرباء، فى خمسة أماكن حتى يصل إليها من المنزل إلى سيارة الأجرة، ومن سيارة الأجرة إلى المحطة، ومن المحطة إلى القطار، ومن القطار إلى سيارة الأجرة، وأخيرا من سيارة الأجرة إليها، وفاز الفيلم بجائزة الجمهور فى مهرجان فينيسيا 2021.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

إضافة لفيلم «ملعب» الذى صاحبه أيضًا إشادات كبيرة بمجرد عرضه ثانى أيام المهرجان.

وعن قرار إلغاء فيلم حفل افتتاح المهرجان واتباع تلك المنهجية فى الدورات المقبلة قال: «لم يكن قرارًا فرديًا للمدير الفنى للمهرجان، ولكن كل المؤسسين كانوا مؤيدين له، اكتشفنا فى العالم العربى عمومًا وبمصر، لا يوجد مهرجان يحظى باهتمام بفيلم الافتتاح، ويشعر ضيوف الفيلم باهتمام أقل، وهو أمر مرفوض بدون شك ومن هنا جاء هذا القرار.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وردًا على رؤية البعض كون المهرجان للفساتين والأزياء فقط أكد «أمير»: «هو شىء بيضايقنى بدون شك، ولكن رد الفعل الذى ألمسه من جمهور الجونة المتواجد فى المهرجان نفسه هو الذى يعكس مدى أهمية المهرجان، من واقع الحدث، الأفلام والعروض كاملة العدد، عدد التذاكر التى تم حجزها، كل هذا يعكس مدى نجاح المهرجان، نقل الفعاليات للقاعات الكبيرة، تنظيم ماستر كلاس للمخرج العالمى الشهير دارين أرنوفسكى هو حدث كبير جدًا، حرص عدد كبير من الجمهور على الحضور لمهرجان الجونة لمجرد المشاركة والحضور فيه، كل هذا يؤكد أن المهرجان ليس للأزياء والريد كاربت والحفلات فقط.

أمير وبشرى

حدث فى المهرجان

- أقيمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى مجموعة من العروض والفعاليات، من أبرزها عرض الفيلم المصرى «ريش» للمخرج عمر الزهيرى، الذى حقق إنجازًا غير مسبوق على مستوى السينما المصرية بفوزه بجائزة مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائى الدولى، إضافة إلى جائزة الفيبريسى (الاتحاد الدولى للصحافة السينمائية) المهرجان نفسه، ويشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى.

خلال فعاليات المهرجان

- فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضًا، عُرض فيلم «مقصورة رقم 6»، الذى سبق له المشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى الدولى، وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان.

- شهدت فعاليات المهرجان، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «السينما كأداة للتغيير المجتمعى» والتى تتناول دور السينما فى النقاشات العامة، وكيف يمكن للفيلم أن يكون عاملًا للتغيير.

مشهد من فيلم «ريش»

وشارك فى هذه الحلقة، كل من المخرج المصرى على العربى، والمخرجة اللبنانية زينة دكاش، وهوفيج إتيميزيان الذى يرأس خدمة الابتكار فى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسوبا أوماثفان، الرئيس التنفيذى لمؤسسة دروسوس، وأدارت الحلقة مريم فرج، وأقيمت الحلقة بقاعة أوديماكس بجامعة برلين.

بوستر الفيلم

- واحدة من أهم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى، كانت محاضرة المخرج الأمريكى الشهير دارين أرنوفسكى، الحاصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه «البجعة السوداء»، وذلك فى مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وأدارتها تيريزا كافينا، مبرمجة المهرجانات ومحللة السيناريو للعديد من صناديق ومنح الأفلام.