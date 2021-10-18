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تخوف أمريكي من الدخول في موجة خامسة من كورونا

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تخوف أمريكي من الدخول في موجة خامسة من كورونا تخوف أمريكي من الدخول في موجة خامسة من كورونا

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حذّر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن الأمريكيين غير المطعمين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، قد يشكلون تهديدا لتقدم البلاد في مواجهة جائحة كورونا، مما قد يخلق موجة خامسة من الوباء، وفقا لتصريحات نقلتها «فوكس نيوز».

وأضاف المسؤول الأمريكي: لا يزال لدينا ما يقرب من 66 مليون شخص مؤهل للتطعيم ولم يتم تطعيمهم، وهناك دائما خطر وجود فيروس منتشر بشكل كبير، وإذا لم تتناقص حالات الإصابة، فهناك خطر عودة ظهور موجات جديدة.

وأضاف كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم قل احتمال حصول زيادة جديدة في حالات الإصابة في فصل الشتاء.

وتجاوزت الإصابات في العالم 240 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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