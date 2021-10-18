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دعم لوجستي للمستشفيات العسكرية

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دعم لوجستي للمستشفيات العسكرية السعودية دعم لوجستي للمستشفيات العسكرية
أطلقت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع المرحلة النهائية من مشروع الدعم اللوجستي (خدمات التخزين والنقل والتوزيع للمستشفيات العسكرية) مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).

ويأتي هذا الاطلاق ضمن اتفاقية الدعم اللوجستي ومستوى أداء الخدمات التي تم توقيعها بين الخدمات الصحية وشركة نوبكو، لتقديم الخدمات اللوجستية للمستشفيات العسكرية بكافة مناطق المملكة وتوفير خدمات التخزين والنقل والتوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية بعد خدمة الشراء الموحد وإدارة عقود المشتريات الطبية بأعلى معايير الجودة لضمان سرعة الإمداد وسلامته.


الوطن السعودية

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