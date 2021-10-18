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«أبل» تتجه نحو صناعة السيارات بـ 3 نماذج كهربائية

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«أبل» تتجه نحو صناعة السيارات بـ 3 نماذج كهربائية «أبل» تتجه نحو صناعة السيارات بـ 3 نماذج كهربائية

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كشفت مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا النقاب عن أول 3 سيارات كهربائية، تم تطويرها بالتعاون مع أصدقاء شركة يولون للسيارات.

وبحسب motor1، تم استخدام الطرازين C وT من قبل شركة فورد في العصور الأولى لصناعة السيارات في اثنتين من أولى سيارات العلامة التجارية المنتجة.

وعلى الرغم من عدم وجود Ford Model E حتى الآن، قدمت الشركة المصنعة Blue Oval طلبًا لتسجيل الاسم مرة أخرى في عام 2013.

ومع ذلك، فإن الطرازات الكهربائية الثلاثة الجديدة لشركة فوكسكون تأتي بأسماء مألوفة ومن المتوقع طرحها للبيع بحلول عام 2023، على الأقل في تايوان.

فيما كشفت الشركة عن السيارات الكهربائية خلال حدث Hon Hai Tech Day 2021، والذي أعلنت خلاله الشركة أنها ترغب في أن تصبح واحدة من الشركات العالمية التي تصنع السيارات من الجيل التالي.

بينما تأتي الـ 3 نماذج عبارة عن طراز C وهو سيارة كروس أوفر مدمجة، والنموذج T عبارة عن حافلة، أما الطراز E عبارة عن سيارة سيدان مصممة بالتعاون مع Pininfarina

الجدير بالذكر أنه في إطار الاستعدادات من أجل بدء إنتاج هذه السيارات الكهربائية الجديدة، اشترت شركة فوكسكون التي تصنع منتجات أبل مصنعًا سابقًا لشركة Lords town Motors الناشئة في الولايات المتحدة، حيث تخطط لتجميع السيارات الكهربائية.

وفي وقت سابق من هذا العام، في أغسطس، استحوذت الشركة التايوانية أيضًا على مصنع رقائق في تايوان.

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