جولة تفقدية لرئيس مياه الغربية فى طنطا

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تفقد الدكتور مهندس حمدى مـحمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، يرافقه رئيس قطاع التشغيل والصيانة، تضمنت الجولة زيارة المبنى الإدارى للفرع، ومركز خدمة العملاء، والإدارة العامة للتدريب، ومحطات مياه المرشحة الجديدة بطنطا، والجلاء، والملاحية، لمتابعة انتظام سير العمل بمختلف المواقع.

وأكد على الإهتمام بالمظهر العام بنظافة المحطات، وإزالة المخلفات الموجودة أولا بأول واتباع الجدول الزمنى للتشغيل والصيانة وأيضاً نظافة وتسوية أرض جراج حملة الفرع، وحماية اسطوانات الكلور من أشعة الشمس والعوامل الجوية.

كما أصدر تعليماته، بأهمية التشغيل وفقا للإجراءات القياسية، والإلتزام التام بتغطية غرف المحابس، ورفع كفاءة المحطات ومتابعة كمية المياه المنتجة بتقرير يومى.

وزار رئيس الشركة متدربى دورة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وأشار إلى إهتمام الشركة البالغ بتنمية الموارد البشرية؛ من خلال الدورات التدريبية المكثفة.