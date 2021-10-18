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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الاثنين، مسجد جامعة عين شمس بمقر جامعة عين شمس بالقاهرة.

وأهدى المتيني درع الجامعة لوزيري الأوقاف المصري والسوداني تقديرا لجهودهما الدعوية ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وخلال اللقاء، ناقش وزير الأوقاف ورئيس جامعة عين شمس مواصلة البرامج التدريبية المشتركة التي تقدمها الجامعة للأئمة في مجال علم النفس وعلم الاجتماع واللغة العربية ومهارات التواصل الإعلامي، وتم الاتفاق على عقد دورة جديدة للأئمة والواعظات في مجال الإعلام الرقمي.

وأشاد وزير الأوقاف بفكرة المسجد الجامع بالجامعة وطالب بتعميمها في جميع الجامعات والمدن الجامعية ووعد بتوفير إمام متميز لمسجد الجامعة الذي تم افتتاحه، ووجه الشكر لرئيس الجامعة على فكرة وتنفيذ هذا المسجد الجامع ليوفر مكانًا مناسبًا يليق بأداء الشعائر من جهة، ويقطع الطريق على عناصر الجامعات المتطرفة التي كانت تحاول أن تستغل المصليات المتفرقة لتمرير أفكارها.

رئيس جامعة عين شمس يهدي درع الجامعة لوزيري الأوقاف المصري والسوداني بمناسبة افتتاح مسجد الجامعة

رئيس جامعة عين شمس يهدي درع الجامعة لوزيري الأوقاف المصري والسوداني بمناسبة افتتاح مسجد الجامعة