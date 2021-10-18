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إقبال على حجز تذاكر فيلم «قمر 14» بمهرجان الجونة السينمائي

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إقبال على حجز تذاكر فيلم «قمر 14» بمهرجان الجونة السينمائي إقبال على حجز تذاكر فيلم «قمر 14» بمهرجان الجونة السينمائي

لاقتراحات اماكن الخروج

إقبال كبير يشهده عرض فيلم «قمر 14، الليلة، في العاشرة مساءًا، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، ويعرض خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، بقاعة بلازا التي تستعب قرابة 2000 شخص، وسوف يشارك أبطال الفيلم والضيوف في سجادة حمراء تسبق عرضه في التاسعة مساءًا.

وتدور قصة «قمر 14»، حول 5 حكايات مختلفة بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبدالرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

المصرى اليوم

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