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الجزائر تحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية على وزيرة سابقة

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الجزائر تحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية على وزيرة سابقة الجزائر تحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية على وزيرة سابقة

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أصدرت محكمة جزائرية، حكما بالسجن 3 سنوات بحق وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السابقة، هدى فرعون، وبغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، وفقا لما نقلته صحيفة النهار الجزائرية.

وأدانت محكمة «سيدي امحمد»، المدير العام السابق لشركة إتصالات الجزائر، قبال الطيب، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، مع الأمر بالإيداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم.

وأدانت المحكمة شركات اتصالات بغرامات مالية وتعويض خزينة الدولة بـ 100 مليون دينار جزائري .

المصرى اليوم

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