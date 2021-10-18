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الاتحاد الأوروبي: تصدير أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال 10أشهر

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الاتحاد الأوروبي: تصدير أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال 10أشهر الاتحاد الأوروبي: تصدير أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال 10أشهر

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أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قام بتصدير أكثر من مليار جرعة لقاح ضد .

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مقطع قصير تم بثه على الانترنت، «لقد استطاع الاتحاد الأوروبي تصدير أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس ورونا خلال 10أشهر، إلى أكثر من 150 دولة».

وأضافت المسؤولة أن دول الاتحاد الـ27، قدمت حتى الآن نحو 87 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عبر آلية «كوفاكس» الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وسيقدم لها الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة المقبلة 500 مليون جرعة إضافية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

المصرى اليوم

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