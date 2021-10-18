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الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-10-2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-10-2021 الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-10-2021

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استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 18-10-2021 في الأردن، لليوم الثالث على التوالي وفق التسعيرة المعلنة اليوم من نقابة أصحاب محال الذهب.

وتعلنوتقوم النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان باصدار تسعيرة موحدة لأسعار الذهب في الأردن يوميًا

استمر سعر الذهب اليوم في الاردن ثابتًا عند نفس الأسعار السائدة منذ يومين وفق التسعيرة اليومية لبيع الذهب التى تعلنها نقابة أصحاب محال الذهب في الأردن.

وبلغ في الأردن اليوم عيار 24 42.90 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب في الأردن عيار 21 اليوم 36.10 دينار أردني للبيع و34.60 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 في الأردن 32.30 دينار أردني للبيع و29.40 دينار أردني للشراء.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

تذبذت أسعار الذهب عالميًا اليوم كل من العقود الأجلة والفورية فى أول أيام عمل البورصات العالمية.

وبلغ سعر الذهب للتعاملات الفورية حوالي الساعة 5.30 مساءً بتوقيت الأردن مبلغ 1770.70 دولار بارتفاع طفيف بلغ 0.17%.

وبلغت أسعار الذهب للعقود الآجلة فى نفس التوقيت 1770.95 دولار، بارتفاع طفيف بلغ 0.16%.

أخبار أسعار الذهب اليوم:

«يتذبذب».. أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-10-2021

انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18-10-2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 17-10-2021

سعر الذهب فى الأردن اليوم - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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