اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في الكويت وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة في الكويت .
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح اليوم الإثنين وكانت الأسعار كما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
الدولار
|
سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 24
|
17.145 دينار كويتي
|
56.811 دولار أمريكي
|
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22
|
15.731 دينار كويتي
|
52.125 دولار أمريكي
|
سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم
|
15.017 دينار كويتي
|
49.759
دولار أمريكي
|
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18
|
12.872 دينار كويتي
|
42.651 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم
|
533.283 دينار كويتي
|
1767.008 دولار أمريكي
سعر الذهب في الكويت الأحد 17-10-2021
وكانت أسعار الذهب اليوم في الكويت وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح أمس الأحد كما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
الدولار
|
سعر الذهب في الكويت عيار 24
|
17.108 دينار كويتي
|
56.706 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 22
|
15.697 دينار كويتي
|
52.029 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
|
14.985 دينار كويتي
|
49.667 دولار أمريكي
|
سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم عيار 18
|
12.844 دينار كويتي
|
42.572 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت
|
532.123 دينار كويتي
|
1763.749 دولار أمريكي
اقرأ أيضًا عن أخبار أسعار الذهب:
«يتذبذب».. أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-10-2021
انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18-10-2021
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 17-10-2021