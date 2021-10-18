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ارتفاع الذهب في الكويت اليوم الإثنين 18-10-2021

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ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 18-10-2021 ارتفاع الذهب في الكويت اليوم الإثنين 18-10-2021

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في الكويت وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة في الكويت .

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح اليوم الإثنين وكانت الأسعار كما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

الدولار

سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 24

17.145 دينار كويتي

56.811 دولار أمريكي

في الكويت اليوم عيار 22

15.731 دينار كويتي

52.125 دولار أمريكي

سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم

15.017 دينار كويتي

49.759

دولار أمريكي

سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18

12.872 دينار كويتي

42.651 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم

533.283 دينار كويتي

1767.008 دولار أمريكي

سعر الذهب في الكويت الأحد 17-10-2021

وكانت الذهب اليوم في الكويت وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح أمس الأحد كما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

الدولار

سعر الذهب في الكويت عيار 24

17.108 دينار كويتي

56.706 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 22

15.697 دينار كويتي

52.029 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

14.985 دينار كويتي

49.667 دولار أمريكي

سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم عيار 18

12.844 دينار كويتي

42.572 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت

532.123 دينار كويتي

1763.749 دولار أمريكي

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