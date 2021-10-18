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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في الكويت وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة في الكويت .

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح اليوم الإثنين وكانت الأسعار كما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي الدولار سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 24 17.145 دينار كويتي 56.811 دولار أمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22 15.731 دينار كويتي 52.125 دولار أمريكي سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم 15.017 دينار كويتي 49.759 دولار أمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18 12.872 دينار كويتي 42.651 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم 533.283 دينار كويتي 1767.008 دولار أمريكي

سعر الذهب في الكويت الأحد 17-10-2021

وكانت أسعار الذهب اليوم في الكويت وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح أمس الأحد كما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي الدولار سعر الذهب في الكويت عيار 24 17.108 دينار كويتي 56.706 دولار أمريكي سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 22 15.697 دينار كويتي 52.029 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 14.985 دينار كويتي 49.667 دولار أمريكي سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم عيار 18 12.844 دينار كويتي 42.572 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت 532.123 دينار كويتي 1763.749 دولار أمريكي

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