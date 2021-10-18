مصدر في الأهلي يكشف لـ «المصري اليوم» حقيقة رحيل موسيماني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يدور لغط كبير في الفترة الحالية حول مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رأس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وتسيطر على مسؤولي الأهلي حالة من الغضب في الفترة الأخيرة بسبب مستوى الفريق تحت قيادة موسمياني خاصة بعد خسارة بطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر المحلي وظهور الفريق بعدها بصورة متواضعة في مستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ ايضًا: رفض الشناوي مصافحته واتهمه إكرامي بـ«السحر».. أزمات الحضري والحراس عرض مستمر

وكشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي رفض الكشف عن اسمه- حقيقة ما تردد في الساعات الماضية حول رحيل وشيك لموسمياني واقتراب خليفته من القلعة الحمراء.

وكان نجم الأهلي السابق أحمد حسن قد نشر تغريدة قال فيها إن موسيماني يجمع متعلقاته وبعدها كتب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن موسيماني سوف يرحل وبديله في طريقه للنادي الأهلي.

موسيماني وجهازه المعاون - صورة أرشيفية

وقال المصدر الذي تتكتم المصري اليوم على اسمه: حتى الآن لا يوجد لدينا أي شيء جديد رسمي ولم يبلغنا المدرب بأنه سيرحل أو يتم إبلاغه بأنه لن يستمر مع الفريق ونحن نسمع مثلكم من وسائل الإعلام، وآخر ما تم الاتفاق معه عليه هو بقاءه حتى نهاية فترة تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر: إذا كان يريد موسيماني الرحيل فلن نقف في طريقه و«مع ألف سلامة» النادي الأهلي لا يقف على أي مدرب عبر تاريخه وهو من يصنع أسماء المدربين.