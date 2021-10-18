أول تعليق من مخرج فيلم «ريش» بعد انسحاب بعض النجوم من مشاهدته

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أقيم اليوم مؤتمر صحفي لصناع فيلم «ريش» عقب عرضه أمس ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بحضور مخرج العمل عمر الزهيري والمنتجة شاهيناز العقاد.

وقال الزهيري في بداية الندوة: علمت بانتقادات بعض الحضور للفيلم، ولكني أقدم السينما التي أقتنع بها وتطرح أفكاري وأمر طبيعي أن يكون هناك اختلاف في الرأي حول الفيلم وحينما وصلت لمهرجان كان لم أكن أعرف ما سيحدث بعدها.

وعن الصعوبات التي واجهها الفيلم، قال: كان عليَّ أن أجد كل يوم مفاجأة في العمل أبني عليها مشهدا، وكنت أخشي أن أفقد هذه التفاصيل، وهذا كان مصدر قلقي حتى انتهى العمل، وأنا أملك خبرة تقنية كبيرة من خلال عملي في مجال الإعلانات وكمساعد مخرج قبل أن أقدم تجربة ريش.

وأضاف الزهيري: أحب السينما منذ صغري والعمل الجيد يجب أن يراه الجميع، وفيلمي ليس أول عمل يخلق ارتباك بين المشاهدين، وهو أمر حدث للعديد من المخرجين الكبار، وإذا شاهدت النقد الأجنبي عن الفيلم سنجده إيجابي والفيلم سنطرحه تجاريا في شهر ديسمبر المقبل.

واوضح أن دور السينما والفن طرح الأسئلة وترك الإجابة للجمهور فهذا هو ما يخلق الاختلافات، لذلك النهاية المفتوحة كانت مقصودة، فأنا تخيلت كل مشهد بالعمل قبل أن أبدأ في تصويره.

وعن اختياره وجوه جديدة لم عمل من قبل في السينما استكمل حديثه قائلا: أنا أردت أشخاصا طبيعيين وكنت أتخيل كل مشهد يقفون فيه، وقمت بتصوير الفيلم في القاهرة.

وعن المخرجين الذي تأثر بهم، قال: خيري بشارة هو الأكثر حرية في أفلامه ولم يحرج منها، وأنا أحبه وكذلك يسري نصر الله له فضل كبير عليا فقد تعلمت منه الصناعة فهو يؤمن بما يقدمه وشجعني لأكمل مسيرتي في الإخراج.