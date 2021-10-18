أبوالغيط يناقش الانتخابات العراقية والتدخلات الإيرانية مع وزير بريطاني

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الاثنين، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، الذي يزور القاهرة حيث ناقشا ملفات عدة.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها، إن الأمين العام ناقش مع الوزير التعاون المشترك بين الجامعة العربية وبريطانيا مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلد الأوروبي والوطن العربي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وشمل ذلك التطورات في العراق عقب صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، وفقا للبيان.

وأعرب أبوالغيط عن ارتياح الجامعة العربية لظروف سير العملية الانتخابية في العراق، مشيرا إلى مساهمتها في دعم سيادة الدولة، مبديا دعمه الكامل لبغداد في هذا الشأن.

وأوضح البيان إن اللقاء تناول أيضا ملفات «التدخل الإيراني» في شؤون البلدان العربية، حيث أكد أبوالغيط الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات وللسلوك الإيراني «المزعزع للاستقرار في المنطقة».