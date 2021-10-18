أخبار عاجلة

عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية -
ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب -
سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين -
مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب -
صحف العالم تتحدث عن «إذلال» صلاح لـ«مانشستر يونايتد» -
خبير لوائح يكشف قانونية ترشح مرتضى منصور لانتخابات الزمالك -
متعب: الأندية العالمية ستبحث عن المحترفين المصريين بسبب تألق صلاح.. فيديو -
«ده بتاع كفتة مش مدرب» .. سمية الخشاب تشن هجوما عنيفا على سولشاير -
«مظلوم».. سمية الخشاب تدافع عن كريستيانو رونالدو بعد خماسية ليفربول -
البداد.. رحلة الاستثمار بالمليارات بدأت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أبوالغيط يناقش الانتخابات العراقية والتدخلات الإيرانية مع وزير بريطاني

Print
أبوالغيط يناقش الانتخابات العراقية والتدخلات الإيرانية مع وزير بريطاني أبوالغيط يناقش الانتخابات العراقية والتدخلات الإيرانية مع وزير بريطاني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الاثنين، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، الذي يزور القاهرة حيث ناقشا ملفات عدة.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها، إن الأمين العام ناقش مع الوزير التعاون المشترك بين الجامعة العربية وبريطانيا مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلد الأوروبي والوطن العربي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وشمل ذلك التطورات في العراق عقب صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، وفقا للبيان.

وأعرب أبوالغيط عن ارتياح الجامعة العربية لظروف سير العملية الانتخابية في العراق، مشيرا إلى مساهمتها في دعم سيادة الدولة، مبديا دعمه الكامل لبغداد في هذا الشأن.

وأوضح البيان إن اللقاء تناول أيضا ملفات «التدخل الإيراني» في شؤون البلدان العربية، حيث أكد أبوالغيط الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات وللسلوك الإيراني «المزعزع للاستقرار في المنطقة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب

ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب