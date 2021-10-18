يتعارض مع تعليمات الوزير.. «تعليم بني سويف» ترفض مقترح حضور الطلاب 5 أيام أسبوعيًا

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رفضت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، مقترحا بحضور الطلاب 5 أيام أسبوعيًا لمدة 3 ساعات، لتعارضه مع تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الواردة بالكتاب الدوري رقم 24 المتضمن حضور الطلاب جميع أيام الأسبوع.

جاء ذلك في بيان إعلامي نشرته محافظة بني سويف على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، حيال تكليف المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، للدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية التعليم، ببحث الشكاوى التي رصدها قسم "السوشيال ميديا" بإدارة الإعلام بالمحافظة، والتي تضمنت الإشارة الى عدد من الشكاوي الخاصة بالعملية التعليمية مع بداية العام الدراسى الجديد، والتي كان المحافظ قد كلف وكيل الوزارة ببحثها على أرض الواقع وإعداد تقرير بالإجراءات والحلول المنفذة حيال تلك الشكاوى.

وأفاد وكيل الوزارة بشأن ما أثير عن نقل 4 فصول من مدرسة بدهل الابتدائية إلى بدهل الاعدادية بسمسطا ونقل مدرسة الفصل، موضحا أنه تم حل مشكلة الكثافة بتطبيق نظام الفترة الممتدة طبقا للأمر الإداري رقم 14 الصادر من المديرية، وجار الانتهاء من التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة لسد العجز في مختلف التخصصات، و أما بخصوص نقل 4 فصول من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الإعدادية ببدهل، فقد تم ذلك نظرا لوجود فراغات بالمدرسة وللاستفادة منها في تقليل الكثافة بالمدرسة الابتدائية، وبخصوص مدرسة الفصل الواحد لم يتم منح أي مدرسة لأي جهة نهائيا.

وبالنسبة لشكوى أحد أولياء الأمور من قيام معلم بضرب طالبة بمدرسة الأشراف بصفط الشرقية، فقد قامت إدارة تعليم الواسطى بتشكيل لجنـة من المتابعـة ومسؤئول الأمـن والـتـواصـل مـع ولـي الأمر، حيث اتضـح مـن خـلال بحث المـوضـوع بأن مـا نشر عـن المعلـم ليس صحيحا وإنمـا نـاتـج عـن مشاكل عائلية وقد قامت الطالبة بالاعتذار للمعلم بالمدرسة وانتهى الأمر على ذلك.

وأما يتعلق بالشكوى الخاصة من قيام أخصائي بمدرسة عبدالحليم منتصر بطحا بوش التابعة لإدارة تعليم ناصر بضرب إحدى الطالبات بالمدرسة، فقد أوضحت إدارة تعليم ناصر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع المعلم، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء نتيحة التحقيق، وقد قام ولي الأمر قام بالتنازل عن الشكوى.

وبخصوص مقترح بدراسة قرار التقسيم للمدارس، والمتضمن اقتراح بحضور الطلاب 5 أيام لمدة 3 ساعات فهذا الاقتراح يتعذر تنفيذه، لتعارضه مع الكتاب الدوري رقم 24 المتضمن حضور الطلاب جميع أيام الأسبوع للمدارس التي تعمل فترتين ومن الأحد الى الخميس للفترة الواحدة ونظرا لارتفاع الكثافة في بعض المدارس، فقد صدر الأمر الإداري من المديرية رقم 14 بتطبيق نظام الفترة الممتدة لتقليل الكثافة في المدارس ذات الكثافات العالية.

وبشأن شكوى ولي أمر طفلة بمدرسة، النهضة الرسمية للغات، والتي تضمنت الإشارة إلى سماح المدرسة بخروج الطفلة مع جارتها، فقد أفـادت إدارة المدارس الرسمية للغات بأنه تم مراجعة المدرسة في هذا الشأن والتنبيه على إدارة المدرسة وكل المدارس بعدم تسليم الطلاب إلا لولي الأمر وفي الموعد المحدد من خلال المشرف اليومي .

وأما ما نشر بخصوص شكوى من بعض أولياء أمور طلاب بمدرستى النهضة والمستقبل الرسمية للغات بالواسطى من وجود عجز في أعضاء هيئة التدريس، فقد أوضحت إدارة المدارس الرسمية للغات بأنه تم عمل مقابلات للمعلمين الذين تقدموا للعمل بالمدارس الرسمية للغات، وذلك لندب المعلمين للمدارس التي بها عجز وتم صدور النشرة بالفعل من المديرية وجاري إخلاء المعلمين لحل المشكلة.