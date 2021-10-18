«الجونة السينمائي» يعكس معاناة اللاجئيين بعرض 7 أفلام

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استضافت منصة مهرجان الجونة السينمائية، العرض العالمي الأول للدورة الخامسة من أصوات اللاجئين في السينما، بمشاركة الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الناشئة (إيفتا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتلى العرض جلسة حواريه مع بابلو ماتيو، ممثل المفوضية لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، وراجنهيلد ايك وكريستا أوارا، وأدار الحلقة ماركو أورسيني.

وشهدت الجلسة عرض 7 أفلام قصيرة مختلقة تحاكي أوجاع وآلام وطموحات اللاجئين في مختلف دول العالم، الأفلام كلها تعكس، وتنقل قصصا حقيقية ولذلك بعدها قام بروايتها أصحاب القصة الحقيقين حتي ينقلوا الصورة واضحة وكاملة.

وفي الجلسة الحوارية، قال بابلو ماتيو إن هدفه الأساسي هو نقل الصورة الحقيقية لمعاناه اللاجئين ومعانتهم اليومية، حتي يستطيع العالم أن يتحد ويعمل على حل لمشاكلهم لوضع حد للمهربين الذين يتاجرون بأحلام اللاجئين.

ويستكشف برنامج هذا العام الأساليب الإبداعية التي يستخدمها صناع السينما لرواية القصص من جميع أنحاء العالم، واستخدام أشكال الفيلم الروائي والوثائقي والرسوم المتحركة، لتقديم قصص لم ترو عن اللاجئين في جميع أنحاء العالم.