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بميدان نادي الرياض.. 35 رامية يشاركن في كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيـدات

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بميدان نادي الرياض.. 35 رامية يشاركن في كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيـدات

يحتضن ميدان نادي الرياض، غداً الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لجميع الفئات للسهام "سيدات" بمشاركة 35 رامية يتنافسن في ثلاث فئات "18م – 30م – 70م".

وتنطلق البطولة بالتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات 18م، على أن يبدأ التسجيل الرسمي لذات المسافة عند 03:20 عصراً، حيث يشارك في مسابقة 18م "25 رامية" ويشارك في منافسات 30م "6 راميات"، بينما ستشهد منافسات 70م مشاركة 4 راميات، حيث يتضمّن اليوم الأول الأدوار النهائية لمسافة 18م، على أن يقام النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وستقام منافسات مسافة 30م و70م قوس أولمبي يومي الأربعاء والخميس، فيما سيتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الثلاث الخميس المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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