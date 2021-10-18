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وزير العدل: توفير 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للمستشارين أعضاء الجهات القضائية

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وزير العدل: توفير 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للمستشارين أعضاء الجهات القضائية وزير العدل: توفير 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للمستشارين أعضاء الجهات القضائية

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس عبدالفتاح ، تقوم على العلم والعدالة وتحقيق المساواة.

وأكد مروان، خلال كلمته بحفل تكريم شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأكثر تميزا خلال العام القضائي الجاري، بحضور المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والعديد من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من توفير 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للمستشارين أعضاء الجهات القضائية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والبنك المركزي.

المصرى اليوم

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