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إزالة ١٣٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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إزالة ١٣٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية إزالة ١٣٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ١٣٣ حالة تعدي على مساحة ١٣ ألف و٨٠٣ متر مباني، و٨ أفدنة بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة ٩٦ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ١٣ ألف و٨٠٣ متر مباني، وإزالة ٣٧ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٨ فدان و١ قيراط و٢١ سهم، بمراكز «ههيا ،أولاد صقر، فاقوس، الحسينية ،كفر صقر، أبوكبير ؟الابراهيمية، الزقازيق، مشتول السوق، بلبيس»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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