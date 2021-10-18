الفرقة المصرية الألمانية ناهيلي تطلق ألبوم «كيمستري آند ري إيفاليويشن»

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أعلنت الفرقة المصرية الألمانية ناهيلي، عن طرح ألبوم جديد تحت عنوان «كيمستري آند ري إيفاليويشن»، ويتميز الألبوم المزدوج بألحان حيوية وطاقة عالية.

وقالت مؤلفة الأغاني ومغنية الفرقة الرئيسية لينا فرح، إنهم بدأوا كفرقة روك ثم توجهوا نحو البوب، مؤكدة أنهم لا يزالوا يقدمون أغان تحمل طابع الروح لذا فكرت بالجمع بين هذين النمطين، لافتة إلى أنه كان الحل في إطلاق ألبوم مزدوج يعبر عن جانبي التراث الموسيقي لفرقتهم، ويطغى طابع البوت على الألبوم الذي يعبر عن الأحاسيس والمشاعر فيما يتمحور حول الأفكار ويتميز بإيقاعات الروك القوية.

وأضافت قائلةً: «كانت لدي شكوكي في البداية ثم أدركت أن جانبي الألبوم هما وجهان لنفس العملة، فكل نمط من الأغاني يكمل النمط الآخر ويحمل جزءاً منه».

وتابعت: ذلك يُبرز في أغنية الألبوم الرئيسية سيمبايوتيك التي تدور حول المشاعر السلبية التي تعتمل داخلنا أحياناً، لكنها في الوقت نفسه تشجع على التفكير وسؤال النفس عن مكنوناتها.

وأردفت بأن أغنية مورنينج التي تتوسط الألبوم تُعد جسراً يربط نمطيه بسلاسة وحيوية، لتقدم لنا فرقة ناهيلي ألبوماً يجمع ببراعة بين إيقاعات الشرق الأوسط والتأثيرات الأوروبية ويحمل رسالة زاخرة بالمشاعر والسعادة والأفكار.

تتكون فرقة الروك ناهيلي من المغنية وعازفة البيانو لينا وقارع الطبول ومنسق الإيقاعات الإلكترونية تيل. أطلقت الفرقة التي حملت في السابق اسم كاسيوبيا ألبوماً في عام 2015 وآخر من نمط EP بتسجيل مباشر في عام 2018.

كما أصدرت الفرقة تحت اسمها الجديد ناهيلي العديد من الأغاني المفردة بما فيها إمباير في عام 2019. وتتنوع إنتاجات الفرقة بين إيقاعات البوب المصرية والأوروبية والسول وموسيقى البوب التقدمية. ولدت لينا في ألمانيا من والدين مصريين، وتقضي معظم فترات الصيف في القاهرة حيث درست الطب قبل دخولها عالم الموسيقى. وتستعد فرقة ناهيلي لإقامة عددٍ من العروض الحيّة والفعاليات الموسيقية في نوفمبر بعد إطلاق الألبوم الجديد كيمستري آند ري إيفاليويشن.