«مفاجأة للجمهور».. أحمد السبكي يعلن تفاصيل فيلم محمد سعد الجديد

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لاقتراحات اماكن الخروج

نشر المنتج أحمد السبكي، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، صورة تجمعه بالفنان محمد سعد، أعلن خلالها التعاقد معه على بطولة فيلم كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور.

وتابع: «تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة، لاسيما أن محمد سعد يعد من النجوم الكبيرة التي حققت نجاحا ضخما ومتتاليا على مدار مشواره الفني».

واستكمل: «يجري الآن العمل على الانتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار استعداداً لبدء التصوير وسيتم الإعلان عن مخرج العمل وكل التفاصيل الأخرى قريباً».

فيما أعلن المخرج كريم السبكي عن الفيلم الجديد، منذ أكثر من ساعة، قائلًا عبر «انستجرام»: «بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في مصر في فيلم جديد إن شاء الله». وتابع: «أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالي».

كانت آخر أعمال الفنان فيلم «الكنز 2» الذي قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتني، وشارك في بطولته الفنانون محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وآخرون، إخراج شريف عرفة.