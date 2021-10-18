دي بروين يختار المرشح الأحق للفوز بـ «الكرة الذهبية» 2021

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دعم كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي نجم هجوم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021.

في حديثه للصحافة قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ضد كلوب بروج البلجيكي، سُئل كيفين دي بروين عمن سيكون اختياره لجائزة الكرة الذهبية. ذهب النجم الدولي البلجيكي إلى روبرت ليفاندوفسكي، مشيرًا إلى أن جائزة هذا العام يجب أن تأخذ الموسمين الماضيين في الاعتبار نظرًا لعدم وجود حفل البالون دور في عام 2020.

وقال دي بروين في تصريحات إلى وسائل الإعلام: «إذا كان علي الاختيار، فأنا أنظر إلى فترة العامين الماضيين لأنه لم يكن لدينا مسابقة العام الماضي، لذا اخترت ليفاندوفسكي لما فعله في من ذلك الحين وحتى الآن».

كان روبرت ليفاندوفسكي رائعًا للغاية خلال موسم 2019-20. سجل المهاجم البولندي البالغ من العمر 33 عامًا 55 هدفًا في 47 مباراة فقط في جميع المسابقات حيث واصل بايرن ميونيخ الفوز بالثلاثية تحت قيادة هانسي فليك.

كان ليفاندوفسكي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، إلا أنه تم إلغاء الجائزة بسبب وباء كورونا.

على الرغم من عدم فوزه بالجائزة في عام 2020، إلا أن مستوى روبرت ليفاندوفسكي لم يتأثر بعد. سجل بايرن ميونخ 48 هدفاً الموسم الماضي وسجل 15 هدفاً في 11 مباراة فقط في الموسم الحالي.

كان كيفن دي بروين نفسه قد قدم موسمًا محترمًا في موسم 2020-21 مع مانشستر سيتي. سجل صانع الألعاب البالغ من العمر 30 عامًا 10 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة ليقود فريق بيب جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو.

كيفين دي بروين هو واحد من خمسة لاعبي مانشستر سيتي تم ترشيحهم لجائزة الكرة الذهبية 2021. ومن بين لاعبي السيتي الآخرين فيل فودين وروبن دياس ورياض محرز ورحيم سترلينج.