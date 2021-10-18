مفتي لبنان يحذر من الحرب الأهلية

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وصف مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أحداث حي الطيونة في بيروت بأنه أمر مشين ومهين ومعيب.

وحذر المفتي من أن المسار الانتحاري الذي يُقبل عليه الجميع بحماسة يذكر ببدايات الحرب الأهلية، جاء ذلك في رسالة بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قال إن الخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوض وممنوع أيا كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، ليس باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع.

وأكد المفتي وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن لبنان دولة لها قوانينها ودستورها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية، التي ينبغي التمسك بها؛ لأنها الملاذ الوحيد لحفظ أمن الوطن والمواطن.

وحذر مفتي لبنان من مخاطر التسييس والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى.

وكان قد سقط 7 أشخاص قتلى ووقوع إصابات في أحداث الطيونة، حيث اتهم كل من حزب الله اللبناني وحزب «أمل» حزب القوات اللبنانية بالتورط في الأحداث، فيما نفى الأخير ضلوعه بارتكاب الأعمال الدامية.