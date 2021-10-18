أخبار عاجلة

البداد.. رحلة الاستثمار بالمليارات بدأت -
"ابن فرحان" يستقبل وزير خارجية هندوراس لمناقشة تعزيز العمل والتنسيق المشترك -
"الرشيد"‬⁩: إطلاق مشاريع كثيرة خلال أشهر ومشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سيخفض الحرارة درجتين -
انطلاق الفعاليات بمنطقة "المربع" ضمن موسم الرياض 2021 -
السعودي "الظافري" يحصد الميدالية الذهبية بالبطولة الدولية للتايكوندو -
مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا -
السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة آليا بتوجيه من الملك سلمان -
مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء» -
محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار -
كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات «أوتونيل» لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الإمارات تعرض «السروال الذكي» لعلاج الركبتين في أكسبو دبي

Print
الإمارات تعرض «السروال الذكي» لعلاج الركبتين في أكسبو دبي الإمارات تعرض «السروال الذكي» لعلاج الركبتين في أكسبو دبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض مدرج الخريجين بملتقى ألمانيا داخل إكسبو 2020 دبي، محاضرة علمية تناولت النظرة المستقبلية لكيفية علاج إصابات عظام الفخذ والركبتين باستخدام الطرائق الذكية التي تكشف عن تقدم عملي كبير في هذا المجال.

واستعرض الطبيب المتخصص بالعظام، فنسنت هوباور عن عدد العظام والمفاصل التي توجد في جسم الإنسان موضحاً أنه مع تقدم العمر أو وقوع الحوادث والاصابة بالأمراض تقل كفاءة هذه المفاصل وتصبح الحركة صعبة، مضيفا في بعض الأحيان نلجأ للحل الجراحي واستبدال المفصل بآخر يتكون عادةً من المعادن والبلاستيك.

وحتى نتجنب مثل هذه العمليات يجب أن نضمن حركة العضلات لأن قلة الحركة أو عدمها تتسبب في العديد من المشاكل الصحية لاحقًا.

وعرض هوباور خلال المحاضرة «السروال الذكي»، الذي يمكن رؤية حركة العضلات بعد ارتدائه. ولشرح كيفية عمل الجهاز المثبت على السروال، قام بتجربته على سيدة أمام الحضور، تم وضع مستشعرات للذبذبة على رسغها، ومع كل حركة للكف، كانت تظهر مؤشرات على شاشة العرض تدل على بيانات علمية وصحية مهمة للعلاج.

وتقوم فكرة السروال الذكي على وضع مستشعرات على منطقتي الفخذ والركبة حيث تظهر حركة العضلات. لذا فإن السروال يعد جهازًا ذكيًا لتقييم ومراقبة الحركة سريرياً في المنزل أو في العيادات، وهو يحلل الحركة ويتتبعها بصورة بيانات تقرأ من خلال الكمبيوتر.

وأوضح هوباور أن السروال يجعل الاتصال أسهل بين المريض والطبيب، ما يتيح التحكم في الحالة الصحية والتعرف على المشكلات، ويزيد معدل الأمان والحماية للمريض، فيما تقدم هذه الأبحاث تحت رعاية جامعة UKM والتي تمنح نظرة أكثر تفاؤلاً للصحة المستقبلية تمكن من توفير العلاج في العيادات أو في المنزل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب

ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب