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مقتل نائب رئيس هيئة الأركان للحوثيين "أبو صالح المداني"

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مقتل نائب رئيس هيئة الأركان للحوثيين "أبو صالح المداني" مقتل نائب رئيس هيئة الأركان للحوثيين "أبو صالح المداني"
سقط صريعًا مع مرافقيه في جبهات القتال بمحافظة مأرب

مقتل نائب رئيس هيئة الأركان للحوثيين

أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مقتل قائدين عسكريين بارزين في جماعة الحوثي بمحافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.

وأفاد نائب رئيس المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية صالح القطيبي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بأن "نائب رئيس هيئة الأركان بجماعة الحوثي أبوصالح المداني، قتل مع مرافقيه في جبهات القتال بمحافظة مأرب".

وأشار إلى مقتل قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت التابعة للحوثيين محمد البنوس في المحافظة نفسها.

وكانت قد أعلنت التحالف اليوم تنفيذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي وتدمير 13 آلية عسكرية والخسائر البشرية تجاوزت 150 عنصراً إرهابياً خلال 24 ساعة الماضية في العبدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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