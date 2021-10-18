من ضمنهم بني سويف.. 211 ألف عملية عيون من الأورمان لغيرالقادرين

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أعلنت جمعية الأورمان انها قامت بعمل (12،300) عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،ان مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة بني سويف أجرى الكشف الطبي على عدد 64 ألف مريض واجراءعدد (12،300) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (5550) نظارة طبية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض،واجراء عدد 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون،وتسليم عدد (127،186) نظارة طبية لغير القادرين.