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شارك الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، في ختام فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، والذى امتد لمدة 3 أيام (من 16 إلى 18 أكتوبر) وبمشاركة 91 عارضا من المحافظات المختلفة.

وعُقد الملتقي التسويقي الأول للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد برعاية رئيس الجمهورية، وذلك بمشاركة عدد من المحافظات الرئيسية في إنتاج التمور مثل أسوان والجيزة ومطروح، إضافة لبعض المحافظات التي تنتج أنواعا من التمور، بجانب بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والسودان.

جدير بالذكر أنَّ مصر تعد أكبر دولة منتجة للتمور، ولها باع طويل في زراعة النخيل.

وشهد المصيلحي مراسم تسليم الجوائز بالمشاركة مع الوزراء والمحافظين.