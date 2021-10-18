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هشام عطوة ينعي الدكتور صلاح الراوي

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هشام عطوة ينعي الدكتور صلاح الراوي هشام عطوة ينعي الدكتور صلاح الراوي

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نعى المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأستاذ الدكتور صلاح الراوى، والذي وافته المنية، اليوم الأثنين، عن عمر يناهز ٧٥ عاما.

قال عطوة إن الدكتور صلاح الراوي واحدًا من جيل الأساتذة المبدعين في الأدب الشعبى والمعتقدات الشعبية وعلم الفولكلور وسوسيولوجيا الفولكلور وفى مجال الفنون الحركية الشعبية، كما شغل مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية ومشرف عام على أطلس الفولكلور المصرى للهيئه سنة ١٩٩٢ إلى سنة ١٩٩٨ ومشرف عام على أنشاء وإدارة المواقع الثقافية بحلايب وشلاتين ١٩٩٧ إلى ١٩٩٧.

وله إسهامات عدة في مجال التراث الشعبي والفلكلور وقام بتدريس مواد الأدب الشعبى، علم الفولكلور، سوسيولوجيا الفولكلور، علم التصنيف والأرشفة، البحث الميدانى وأدواته، علم تشكيل الحكاية الخرافية، الأساطير بمعاهد الفنون الشعبية، والفنون المسرحية، والموسيقى العربية، السينما، البالية.

كما قام بتدريس مادة الفنون الشعبية بكلية التربية النوعية ببورسعيد، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في تخصصات الأدب الشعبى، المعتقدات الشعبية، الدراما الشعبية، الرسـوم المتحركة، الموسيقى والغناء، والنقد.

المصرى اليوم

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