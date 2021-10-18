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مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم ببني سويف

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مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم ببني سويف مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم ببني سويف

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لقي تاجر مواشي مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث سيرالاثنين، إثر اصطدام سيارة حكومية بـ«توك توك» بطريق «أبوشهبةـ البكرية» بدائرة مركز إهناسيا ببني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بالحادث من غرفة عمليات شرطة النجدة، وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث نتيجة اصطدام سيارة حكومية بـ«توك توك»، ونتج عنه وفاة «أحمد ر.ا» 67 سنة، تاجر مواشي، مقيم قرية المشارقة مركز إهناسيا، وإصابة اثنين آخرين، هما «رمضان ع» و«محمود س.ع».

وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزي، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن جثة المتوفى بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

المصرى اليوم

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