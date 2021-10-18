وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يطلقان ماراثون احتفالات اكتوبر ويفتتحان تطوير نادي الصفوة

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أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إشارة بدء ماراثون رياضي أقامته الوزارة صباح اليوم الاثنين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بحضور عدد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء الماراثون ضمن احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ونظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية -الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة بمشاركة ألف من أبناء محافظة الشرقية ممثلين عن مراكز شباب وأندية المحافظة، ومجموعة من المشاركين في المشروع القومي الذي تنفذه الوزارة تحت شعار «ها أنا أحقق ذاتي» لرعاية الأيتام تحت رعاية السيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأ الماراثون بمشاهدة عدد من العروض للشباب المشاركين وسط مجموعة من الأغاني الوطنية، ثم مسيرة مشي حمل خلالها المشاركون علم مصر، وماراثون للدراجات .

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بافتتاح المبني الإداري وملعب كرة قدم بنادي الصفوة الرياضي في حضور المشاركين في المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة منها «مشروع ١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم، مشروع رياضة الفتاة والمرأة، مشروع رعاية أطفال التوحد».

عقب ذلك، شارك الوزير ومحافظ الشرقية في الاحتفالية المقامة بنادي الصفوة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر بحضور أبناء المحافظة والمستشار العسكري، وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء، وتقديم مجموعة من العروض الفنية والرياضية.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تشارك في الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة على مستوي جميع محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ مجموعة من الاحتفالات واللقاءات الحوارية مع أبطال حرب أكتوبر المجيدة من أبناء القوات المسلحة بمشاركة النشء والشباب في ضوء التوعية بالدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، وقدرة الجندي المصري على التحدي والتفوق على العدو وتحقيق الانتصار.

لفت الوزير إلى دور الماراثونات الرياضية التي تنظمها الوزارة بشكل دوري في سبيل نشر ثقافة الممارسة الرياضية تحقيقاً لرؤية الوزارة جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع.