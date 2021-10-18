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«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

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«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم «فيفا» يجري مشاورات مع مدربي الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

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دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مدربو المنتخبات الوطنية للرجال لحضور سلسلة من المؤتمرات تجرى عبر الفيديو كونفرانس هذا الأسبوع لمناقشة الأجندة المحتملة للمباريات بدءا من عام 2024 وذلك خلال الفترة مابين الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 وحتى الخميس 21 أكتوبر 2021.

وسيترأس المناقشات أرسين فينجر رئيس منظومة التطوير الرياضي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على أن تناقش المؤتمرات مجموعة من النقاط تتضمن صحة اللاعبين وتواتر نهائيات (الفيفا) وغيرها من القضايا المهمة الخاصة باللعبة .

ومن جانبه أكد فينجر قائلا: «كمدرب للمنتخبات الوطنية فإني أرى مساهمة المدربين ضرورية فالفرص المتاحة للقاء قليلة ومتباعدة، ويجب علينا دعم هذه المؤتمرات لأنها تساعدنا جميعًا على حماية المكانة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها عالمية حقًا»

إن المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة مستمرة، كما يذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المشجعين من جميع أنحاء العالم أنه بإمكانهم إرسال أفكارهم وملاحظاتهم حول أجندة جديدة لمباريات كرة القدم الجديد .

كما تقود جيل إليس، المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات مرتين في (الفيفا)، المجموعة الاستشارية الفنية لكرة القدم للسيدات.

المصرى اليوم

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