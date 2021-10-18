أخبار عاجلة

البداد.. رحلة الاستثمار بالمليارات بدأت -
"ابن فرحان" يستقبل وزير خارجية هندوراس لمناقشة تعزيز العمل والتنسيق المشترك -
"الرشيد"‬⁩: إطلاق مشاريع كثيرة خلال أشهر ومشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سيخفض الحرارة درجتين -
انطلاق الفعاليات بمنطقة "المربع" ضمن موسم الرياض 2021 -
السعودي "الظافري" يحصد الميدالية الذهبية بالبطولة الدولية للتايكوندو -
مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا -
السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة آليا بتوجيه من الملك سلمان -
مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء» -
محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار -
كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات «أوتونيل» لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

كريم فهمي يكشف كواليس علاقاته العاطفية وأزماته مع أمير كرارة في «سهرانين»

Print
كريم فهمي يكشف كواليس علاقاته العاطفية وأزماته مع أمير كرارة في «سهرانين» كريم فهمي يكشف كواليس علاقاته العاطفية وأزماته مع أمير كرارة في «سهرانين»

لاقتراحات اماكن الخروج

يحل الفنان كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى ضيفين على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في التاسعة مساء.

يتحدث «كريم» خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

كما يروي كواليس علاقاته العاطفية السابقة، وكيف تعرف على زوجته، والمواقف الطريفة التي جمعتهما.

من جانبها، تكشف «ريم» عن العديد من الجوانب الشخصية في حياتها، وقصة حبها لابن الجيران، والمواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني، كما تقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء، بمشاركة المطرب اللبناني بافو. يبث برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب

ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب