«جلد البقر».. النجوم الرجال يخطفون الأنظار بإطلالات غريبة في رابع أيام الجونة السينمائي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تمكن عدد كبير من نجوم الفن، خلال اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، في خطف أنظار الحضور ونجوم المهرجان، بسبب ظهورهم بإطلالات غريبة، بارتداء بدل غير مألوفة أثناء التقاطهم الصور على السجادة الحمراء.

وكان من أبرزهم، الفنان اللبناني نيكولا معوض ظهر على الريد كاربت، ببدلة كت باللون الأسود ونسق معها قميص أبيض بدون أكمام، وأثار دهشة الجمهور وتعليقات العديد من الجمهور متسائلين أين باقي القماش.

نيقولا معوض

كما ظهر الفنان أحمد مجدي بإطلالة خطفت أنظار الحضور ونجوم المهرجان، إذ ارتداء بدلة باللون الأزرق الزهري ،مرسومة على ظهرها علامة غريبة غير معروفة، ونسق معها قميص باللون الأسود وحذاء بنفس اللون.

أحمد مجدي

وكعادته، يثير الفنان حسن أبوالروس الجدل في جميع المهرجانات السينمائية سواء الجونة أو القاهرة وغيرهم من الفاعليات الفنية، بسبب إطلالته الغريبة إذ ارتداء بدلة تشبه كثيرًا جلد البقر، الأمر الذي أثار سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا .

حسن أبو الروس

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.