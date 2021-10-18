أخبار عاجلة

البداد.. رحلة الاستثمار بالمليارات بدأت -
"ابن فرحان" يستقبل وزير خارجية هندوراس لمناقشة تعزيز العمل والتنسيق المشترك -
"الرشيد"‬⁩: إطلاق مشاريع كثيرة خلال أشهر ومشروع ⁧‫#الرياض_الخضراء‬⁩ سيخفض الحرارة درجتين -
انطلاق الفعاليات بمنطقة "المربع" ضمن موسم الرياض 2021 -
السعودي "الظافري" يحصد الميدالية الذهبية بالبطولة الدولية للتايكوندو -
مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا -
السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة آليا بتوجيه من الملك سلمان -
مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء» -
محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار -
كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات «أوتونيل» لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«جلد البقر».. النجوم الرجال يخطفون الأنظار بإطلالات غريبة في رابع أيام الجونة السينمائي

Print
«جلد البقر».. النجوم الرجال يخطفون الأنظار بإطلالات غريبة في رابع أيام الجونة السينمائي «جلد البقر».. النجوم الرجال يخطفون الأنظار بإطلالات غريبة في رابع أيام الجونة السينمائي

لاقتراحات اماكن الخروج

تمكن عدد كبير من نجوم الفن، خلال اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، في خطف أنظار الحضور ونجوم المهرجان، بسبب ظهورهم بإطلالات غريبة، بارتداء بدل غير مألوفة أثناء التقاطهم الصور على السجادة الحمراء.

وكان من أبرزهم، الفنان اللبناني نيكولا معوض ظهر على الريد كاربت، ببدلة كت باللون الأسود ونسق معها قميص أبيض بدون أكمام، وأثار دهشة الجمهور وتعليقات العديد من الجمهور متسائلين أين باقي القماش.

نيقولا معوض

كما ظهر الفنان أحمد مجدي بإطلالة خطفت أنظار الحضور ونجوم المهرجان، إذ ارتداء بدلة باللون الأزرق الزهري ،مرسومة على ظهرها علامة غريبة غير معروفة، ونسق معها قميص باللون الأسود وحذاء بنفس اللون.

أحمد مجدي

وكعادته، يثير الفنان حسن أبوالروس الجدل في جميع المهرجانات السينمائية سواء الجونة أو القاهرة وغيرهم من الفاعليات الفنية، بسبب إطلالته الغريبة إذ ارتداء بدلة تشبه كثيرًا جلد البقر، الأمر الذي أثار سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا .

حسن أبو الروس

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

عبدالمنعم سعيد : مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية

ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب

ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

سفير مصر في كوريا الجنوبية يلتقي عددًا من الدارسين المصريين

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب

مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب