زوجة خالد الصاوي تكشف سر حضورها مهرجان «الجونة» رغم مرضه

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كشفت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي سر تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي رغم مرض زوجها الذي أصيب به في الفترة الماضية، وألزمة الجلوس في المنزل.

وقالت مي في تصريحات خاصة لـ«لمصري اليوم»، الإثنين، أنها متواجده بالمهرجان لأنها تعمل ضمن فريق المهرجان، حيث أنها المسئولة عن الاتصال الحكومي بالمهرجان.

وعن الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي، قالت زوجته إنه من المقرر أن يبدأ جلسات علاج طبيعي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن حالته في تحسن، لكنه يلزم الجلوس بالمنزل تنفيذا لقرار الطبيب المعالج.

وأثار ظهور مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي على السجادة الحمراء بحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونه السينمائي الدولي استغراب الجمهور من تواجدها رغم مرض زوجها.

كان الفنان خالد الصاوي، قد فاجأ جمهوره عبر «فيس بوك»، بصورة أعلن من خلالها عن تعرضه لأزمة صحية، حيث ظهر جالسا على كرسي متحرك، وعلق عليها: «ساعتين على الكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف.. واحترام الكرامة اللي في الضعف.. أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله».