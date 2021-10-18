في ذكرى مولد خاتم الأنبياء.. أفلام وقعت في «مرمى النيران» بسبب تجسيد شخصية الرسول

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

في ذكرى ميلاد خاتم الأنباء سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)، يعود إلى الأذهان الأعمال التي جسدت حياة الرسول الكريم، فمنها من قوبل بالترحيب من الجمهور، لعدم تجسيد شخصية النبي، ومنها من وقع في مرمي نيران الجمهور والأزهر الشريف، بسبب تجسيد شخصية خاتم الأنبياء، وتسببت في غضب شديد من العالم الإسلامي.

يوسف وهبي



ولعل أول فنان عربي تعرض للهجوم هو الفنان يوسف وهبي، الذي قرر تجسيد شخصية النبي محمد في فيلم سينمائي عام 1926 برعاية مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، وبإنتاج شركة ألمانية، وما إن أعلن وهبي عن الفيلم الذي حمل اسم «محمد رسول الله» حتى تلقى هجومًا شديدًا من الجمهور والنقاد، بل وصل الأمر لاستدعائه من قبل وزارة الداخلية المصرية والتحقيق معه، وكاد أن يُسحب منه الجنسية المصرية.

وانتفض حينها شيخ الأزهر مصطفى عبدالرازق، وأصدر فتوى بتحريم تجسيد شخصيات النبي والصحابة في أعمال فنية، وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق مع يوسف وهبي، وبالفعل تم التحقيق معه، وعدل الفنان الكبير عن قراره بتجسيد شخصية النبي الكريم.

المسلسل الإيراني محمد رسول الله

إن كان فكرة الفيلم الذي كان سيجسده يوسف وهبي وئدت في المهد، فإن الفيلم الإيراني «محمد رسول الله» للمخرج مجيد مجيدي، الذي يسرد حياة الرسول الكريم (صل الله عليه وسلم)، منذ ميلاده، تم تصويره وعرضه في حفل افتتاح مهرجان «مونتريال» بكندا، وتعرض صناعه لهجوم كبير من الحضور، ومن جمهور العالم الإسلامي الذي رفض فكرة تجسيد شخصية النبي.

ليخرج مخرج الفيلم مبررًا وجهة نظره وقتها قائلًا: «الهدف من تقديم الفيلم هو تصحيح صورة الإسلام التي شوهها المتطرفون، فالتصرفات البربرية، مثل قطع الرؤوس وذبح الأبرياء وتدمير الكنوز التراثية، التي قامت بها التنظيمات المتطرفة لداعش في العراق وسوريا، لا تمت للإسلام بصلة، وشوهت صورة المسلمين في العالم ووصمتهم بالإرهابيين، وأن وجه الممثل الذي يجسد الرسول لم يظهر نهائيًا، بل جاء إيقاع الكاميرا من الخلف والجانبين».

ولم تمنع تبريرات المخرج الهجوم الذي تلقاه صناع الفيلم من العالم الإسلامي، وتم منعه من العرض في أغلب دول العالم الإسلامي، وخرج مفتيو العالم الإسلامي بالعديد من الفتاوى التي تحرم تجسيد شخصية النبي، منهم مفتي السعودية وباكستان وغيرهم.

وأعلن الشيخ محمد طاهر محمود الأشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان حينها أن مجلس العلماء سيتوجه إلى القضاء لتسجيل قضية ضد الفيلم المسيء، ومن خلال المسيرات سيرفع نداءه إلى المحافل الدولية وكافة المنظمات الحقوقية حول العالم لوضع حد للإساءة الإيرانية للإسلام ومشاعر المسلمين حول العالم.