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«عرفتوا السبب».. هنا الزاهد تكشف أسباب رفضها الظهور في مع أحمد فهمي

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«عرفتوا السبب».. هنا الزاهد تكشف أسباب رفضها الظهور في فيديو مع أحمد فهمي «عرفتوا السبب».. هنا الزاهد تكشف أسباب رفضها الظهور في مع أحمد فهمي

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كشفت الفنانة هنا الزاهد أسباب امتناعها عن المشاركة بلقطات مُصورة بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي.

وشاركت الزاهد بمقطع من رحلتهما الأخيرة منذ أشهر في تنزانيا، عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، وهي تحاول تفسير ما ستفعله في الفيديو له أثناء التصوير حتى أغلقت اللقطات وفقدت الأمل في تسجيل ذلك المقطع.

وقالت «الزاهد» مُعلقة على الفيديو: «لما تحاول ترتقي وتفهمه إني قصدي أعمل (Reel) فبقوله هحط أغنية، ويقولي لا لا تعالي نقول يا جماعة احنا هنا يا جماعة».

واستكملت: «ماحدش يطلب بقى أنزل فيديو معاه عشان عرفتوا السبب وشكرا».

كانت الفنانة قد شاركت بصورها مع زوجها في تنزانيا، في يونيو الماضي، بعد الانتهاء من عرض مسلسلها الرمضاني «النمر».

المصرى اليوم

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