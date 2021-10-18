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"الجاسر": المملكة لها دور قيادي في تعزيز العمل العربي بمجال النقل

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"الجاسر": المملكة لها دور قيادي في تعزيز العمل العربي بمجال النقل "الجاسر": المملكة لها دور قيادي في تعزيز العمل العربي بمجال النقل
على هامش مشاركته في أعمال الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة تقف دائماً في صف الدول العربية كلها والشعب الفلسطيني بشكل خاص.

وقال الوزير "الجاسر" في تصريح صحفي على هامش مشاركته اليوم في أعمال الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالجامعة العربية: بُحث خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة التي تعزز التكامل والعمل العربي المشترك في جميع أنشطة النقل سواء البحري أو البري أو الجوي، وأيضا لتعزيز الجاهزية والتعامل مع الجائحة الجارية "كورونا".

وأضاف أن جدول أعمال الدورة كان ثريًا حيث نوقش 17 بنداً، وكان للمملكة دور قيادي في طرح عدد من الموضوعات التي تعزز العمل العربي المشترك في مجال النقل وأيضا تقوي وجود الدول العربية في المنظمات الدولية من خلال تعزيز التعاون العربي المشترك.

يشار إلى أن مشروع جدول أعمال الدورة الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب تضمن عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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