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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن تعدى أحد الاشخاص على آخر بالضرب بسلاح أبيض بالفيوم

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».. متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب مستخدماً آلة حادة سلاح أبيض».

وأضافت: «بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم بين كل من طرف أول عامل «مصاب بجرح قطعى بالرأس»، طرف ثانى 4 أشخاص من بينهم ثلاثة أشقاء تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى والسلاح الأبيض، بسبب خلافات بينهم بشأن محل خاص بالأول «مستأجر» من الطرف الثانى وسابقة تعدى المصاب على أحد المتهمين من الطرف الثانى»

وتابعت: «تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط أحد المتهمين من الطرف الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى ضبط باقى المتهمين» .