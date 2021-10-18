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قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ان عدد كبير من طلبات الاحاطة قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات داخل اتحاد الكرة

و اضاف «حسين» خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين: «لدينا ٢٧ طلب احاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصري ولو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب ان تحال مباشرة للنيابة العامة»

و تابع: «ليست عزبة وانما اتحاد يدير اهم رياضة لدى الشعب المصري وهي كرة القدم ومجلس النواب من حقه مناقشة أي مخالفات، ونحن نعبر عن الشعب وهناك مواطنين تقدموا ببلاغات في النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث لصالح المواطن ولصالح اتحاد الكرة المصري»

و قال «حسين»: «لن نسمح بادارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الاصلاح ولا نستسلم لفزاعة ايقاف الرياضة المصرية والحكومة لم تتدخل ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات»

واضاف: «مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصري وكنا ننتظر حلول عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية ولكن لم يحدث هذا ولا ما نطالب به يحدث في العلن وليس في الخفاء»

و يشارك في الاجتماع وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية