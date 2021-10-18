تعليق ساخر من أحمد شوبير على قرار أحمد مجاهد بشأن انتقالات الناشئين

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق قرار تنظيم انتقالات اللاعبين الناشئين الذي قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد تطبيقه بدء من الموسم الجاري على انتقالات اللاعبين صغار السن الأقل من 15 سنة.

وقرر اتحاد الكرة اليوم الاثنين منع انتقال أي لاعب في مراحل الناشئين لأي نادٍ آخر يبعد أكثر من 50 كيلومترا من مقر إقامته، وقال مسؤولو اتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق هذا القرار بدء من الموسم الجاري، بهدف تنظيم انتقالات للاعبين الناشئين في الموسم الجديد.

ووصف أحمد شوبير في تصريحات إذاعية القرار بالغريب والعجيب والأغرب من الخيال مشيراً إلى أن الهدف من ورائه هو ألا تفقد أندية الأقاليم مواهبها، وعدم رحيل اللاعبين إلى أندية القاهرة.

وسخر شوبير من القرار مضيفاً: «قرار عجيب وغريب من اتحاد الكرة، يعني لو فيه لاعب من مدينة مانشستر يريد اللعب في نيوكاسل، مجاهد بتاع إنجلترا هيقولوا لا ماتروحش نيوكاسل».