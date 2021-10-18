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«الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على «سيدة الاسكندرية»

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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على «سيدة الاسكندرية» «الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على «سيدة الاسكندرية»

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لتعدى أحد الاشخاص على سيدة بالإسكندرية.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم الاثنين: في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة المنتزه أول من السيدة المشار إليها ربة منزل «مصابة بسحجات وكدمات متفرقة ضد زوجها (عامل)».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من استهداف وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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