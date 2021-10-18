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اتحاد الكرة يمنع انتقال أي ناشئ يبعد أكثر من 50 كيلومتراعن إقامته

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اتحاد الكرة يمنع انتقال أي ناشئ يبعد أكثر من 50 كيلومتراعن إقامته اتحاد الكرة يمنع انتقال أي ناشئ يبعد أكثر من 50 كيلومتراعن إقامته

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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اليوم الاثنين على قرار غريب من أجل تنظيم انتقالات اللاعبين الناشئين وحماية المواهب في الأقاليم من سطوة الأندية الكبيرة في العاصمة مثل قطبي القمة الأهلي والزمالك.

وقرر اتحاد الكرة من أجل تنظيم انتقالات للاعبين الناشئين في الموسم الجديد منع انتقال أي لاعب في مراحل الناشئين لأي نادٍ آخر يبعد أكثر من 50 كيلومترا من مقر إقامته، وقال مسؤولو اتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق هذا القرار بدء من الموسم الجاري.

ويسري القرار على اللاعبين مواليد 2007 (14 سنة) والسنوات التي تليها بحيث من الممكن انتقال اللاعبين مثلاً من مواليد عام 2006 وما قبله.

ووفقاً لوجهة نظر مسؤولي اتحاد الكرة المصري يستهدف القرار الحفاظ على المواهب في الأقاليم وحماية الأندية الصغيرة من سطوة الأندية الكبيرة ذات الإمكانيات المادية الكبيرة.

المصرى اليوم

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