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استعدادًا لاستقبال موسم السيول وفصل الشتاء.. المرور على مخرات السيول بالمنيا

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استعدادًا لاستقبال موسم السيول وفصل الشتاء.. المرور على مخرات السيول بالمنيا استعدادًا لاستقبال موسم السيول وفصل الشتاء.. المرور على مخرات السيول بالمنيا

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تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء، بحضورالدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا.

كلف اللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، نائبه، بمتابعة مخرات السيول بمنطقة طهنا الجبل، وعرب الشيخ محمد التابعتين لقرية نزلة حسين، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء وتحسبا للسيول.

تم المرور على المخرات للتأكد من نظافتها، ووجّه رئيس القرية بتلافى بعض الملاحظات والمتابعة المستمرة للمخرات، تحسبًا لسقوط الأمطار والسيول في فصل الشتاء، كما تم التواصل مع إدارة الري بالمنيا، لاستكمال أعمال التطهير لمخر طهنا الجبل.

المصرى اليوم

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