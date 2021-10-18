إعلان نتائج مسابقة «المواهب الذهبية» لذوي الإعاقة غدا في احتفالية بدار الأوبرا

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة «المواهب الذهبية» التي تقيمها وزارة الثقافة ممثلة صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم، برعاية الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن لجنة تحكيم المسابقة في نسختها الرابعة انتهت بالفعل من اعمالها وتم تحديد الاسماء الفائزة في مجالات المسابقة من غناء وعزف واستعراض، استعداد لإعلان الأسماء وتكريم الفائزين في الاحتفالية الختامية للمسابقة بدورتها الرابعة، غدا الثلاثاء السادسة مساءا بمسرح الجمهورية بدار الاوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة وعدد كبير من الشخصيات العامة.

وأكدت الدكتورة هادية صابر رئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة، أن اللجنة المنظمة للمسابقة حرصت على ان تضم لجنة تحكيم المسابقة كبار أساتذة الفنون في مصر وعلى رأسهم الدكتور مصطفي محمد المشرف على بيت الغناء العربى «قصر اﻷمير بشتاك» والاستاذ بأكاديمية الفنون رئيسا، وعضوية كلا من الدكتورة نسرين رشدي عميد المعهد العالي للموسيقي الكونسرفاتوار أكاديمية الفنون.

وأضافت صابر، أن لجنة التحكيم ضمت ايضا الدكتور مدحت عبدالسميع أستاذ آلة الكمان وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، والدكتورة سحر سيد أمين الاستاذ بقسم الأداء شعبة بيانو بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ومدير مركز القياس والتقويم بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالي، والدكتور أحمد عبدالله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الاوبرا، والدكتورة سماح اسماعيل أستاذ الغناء بقسم الموسيقى العربية بكلية تربية موسيقية جامعة حلوان، والدكتور علاء فتحى أستاذ التأليف الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية، والدكتورة عصام عزت أستاذ مساعد بأكاديمية الفنون المعهد العالى للبالية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالغني رئيس مجلس إدارة جمعية «البلد اليوم» المشرف العام على اللجنة العليا المنظمة للمسابقة، أن تنظيم الجمعية لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الاعاقة بالشراكة مع وزارة الثقافة يأتي ضمن استراتيجية الجمعية في التنقيب عن مواهب وقدرات الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف المجالات ومنها الجانب الفني ورعايتها وتقديمها للمجتمع كأحد اشكال الدعم لهذه الفئة وتأكيدا على ان ابناء هذه الفئة يمتلكون من المواهب والقدرات ما يجعلهم قادرين على العطاء اذا ما أتيحت لهم الفرص

يذكر ان مسابقة المواهب أطلقتها جمعية «البلد اليوم» بالشراكة مع وزارة الثقافة وان النسخة الأولى من المسابقة انطلقت قبل ثلاثة أعوام تزامنا مع إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018عاما للأشخاص ذوى الاعاقة وشارك فيها عدد كبير من الموهوبين فنيا من ذوى الاعاقة من مختلف المحافظات وتم التنافس في مجالات العزف والغناء الفردي والجماعي، وتوالت بعدها النسخ سنويا بمشاركة اكبر للمتسابقين الموهوبين من ذوى الإعاقة إلى أن وصلنا إلى النسخة الرابعة من المسابقة.